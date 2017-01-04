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Авторитарная Россия пользуется слабостью западных демократий – Die Welt http://www.segodnya.ua/img/article/7855/59_main.1483537599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/59_tn.1483537599.jpg Мир В Германии опасаются, что "США во время правления нового президента узаконят практику Москвы, нарушающую международное право, а также ее претензии на "сферу влияния" в Восточной Европе"

Авторитарная Россия пользуется слабостью западных демократий – Die Welt

Сегодня, 15:42

В Германии опасаются, что "США во время правления нового президента узаконят практику Москвы, нарушающую международное право, а также ее претензии на "сферу влияния" в Восточной Европе"

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

То, что слабость Запада – в первую очередь внутренняя проблема, ни в коем случае не минимизирует опасность, которая исходит от президента России Владимира Путина, а наоборот, превращает ее в серьезную угрозу, пишет Die Welt в статье, которую перевели в УНИАН.

"Это правда, что у Путина нет единой идеологии о мире и обществе, как в советском марксизме-ленинизме. Но, в некотором смысле, на Западе его авторитарная социальная модель идеологически и практически еще более привлекательна, чем когда-то советский режим. Неясно, считают ли ее привлекательной имущие классы, которые в случае триумфа советского коммунизма должны были бы считаться с конфискацией имущества", – говорится в статье.
В политике Путина видят опасность для демократических режимов. "Авторитарные и тоталитарные лидеры и движения никогда не были причиной кризиса тех демократий, которые они, в конечном счете, устранили. Но они знали, как усугубить их настолько, чтобы они закончились смертельно для демократического общества", – объясняется в публикации.

Авторы материала советуют не рассчитывать на слабость российской экономики. "Следует ожидать, что ухудшение экономической ситуации в стране вызовет еще большую внешнеполитическую агрессивность Путина. Он еще больше будет нуждаться в конфронтации, чтобы узаконить свою власть. И то, что Россия объективно уступает НАТО в военном плане, и не рискнет начать открытую войну с альянсом, вовсе не повод расслабляться", – считают немецкие журналисты.

В Германии опасаются, что "США во время правления нового президента узаконят практику Москвы, нарушающую международное право, а также ее претензии на "сферу влияния" в Восточной Европе". "Но нельзя думать, будто на этом аппетит Путина угаснет. После этого он будет на огромный шаг ближе к своей цели – поставить всю Европу в зависимость от его воли", – говорится в статье.
россия, Германия, Путин, демократия

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