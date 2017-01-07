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Багдаду и Анкаре удалось договориться о выводе турецких военных из Ирака – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/7_main.1483799379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/7_tn.1483799379.jpg Мир Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией

Багдаду и Анкаре удалось договориться о выводе турецких военных из Ирака – СМИ

Сегодня, 16:25

Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией

Турецкие военные находились в районе Башика. Фото: Anadolu Agency
Турецкие военные находились в районе Башика. Фото: Anadolu Agency

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Издание, которое ссылается на телевидение Ирака, подробности соглашения не сообщает.

Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и тренировки местных бойцов для борьбы с террористами.
Ирак, Турция, войска

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Источник:

Интерфакс-Украина

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