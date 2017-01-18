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Барак и Мишель Обама станут соседями Иванки Трамп http://www.segodnya.ua/img/article/7895/20_main.1484754395.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/20_tn.1484754395.jpg Мир Супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален

Барак и Мишель Обама станут соседями Иванки Трамп

Сегодня, 18:04

Супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален

Семейство Барака Обамы. Фото: AFP
Семейство Барака Обамы. Фото: AFP

После восьми лет проживания в Белом доме семья Барака Обамы переезжает в район Калорама в окрестностях Вашингтона, передает Telegraph.

По данным издания, супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален. Отмечается, что стоимость такого жилья составляет $4,3 млн.

Примечательно, что знаменитыми соседями супругов станут дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп с семьей и создатель Amazon Джефф Безос.

Тем временем Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе.
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