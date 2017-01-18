Барак и Мишель Обама станут соседями Иванки Трамп
Супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален
После восьми лет проживания в Белом доме семья Барака Обамы переезжает в район Калорама в окрестностях Вашингтона, передает Telegraph.
По данным издания, супруги выбрали дом площадью 8,2 тыс. кв. футов, в котором есть девять спален. Отмечается, что стоимость такого жилья составляет $4,3 млн.
Примечательно, что знаменитыми соседями супругов станут дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп с семьей и создатель Amazon Джефф Безос.
Тем временем Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе.
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