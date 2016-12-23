Барака Обаму напугали снеговики в Белом доме (фото)
Сотрудники Белого дома попытались напугать своего руководителя, перетащив под окна Белого дома четырех снеговиков
Президента Соединенных Штатов Америки разыграли из-за его боязни снеговиков. Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на ВВС. "Они немного жуткие", – отметил Барак Обама.
Первая леди США Мишель Обама в шутку предложила разместить их в спальне, на что американский лидер ответил, что в таком случае не сможет там находится.
После этого сотрудники Белого дома попытались напугать своего руководителя, перетащив под окна Белого дома четырех снеговиков. Об этом на своей странице в Instagram рассказал официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.
"Последние три недели в Розовом саду стояли четыре снеговика. Мы шутили, что надо ежедневно подсовывать их немного ближе к Овальному кабинету, чтобы увидеть, заметит ли кто это", – написал он.
Sometimes you gotta have fun. For the past three weeks, there have been four snowmen on display in the Rose Garden (see photo in earlier post). We've been joking that we should move the snowmen a few feet closer to the Oval Office every day to see if anyone noticed. Then we realized the snowmen were too heavy to easily lift. But finally this morning before the President came to the office, some helpful staff--I won't say who--moved all the snowmen so each one was peeking through a different window into the Oval. This photo was taken this afternoon as the President signed end-of-the-year bills.
В конце концов один из сотрудников перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно, перед тем, как Обама пришел в кабинет.
После этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: "Хочешь слепить снеговика?".
Отмечается, что Обама воспринял шутку нормально, и розыгрыш ему понравился.
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