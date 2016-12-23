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Барака Обаму напугали снеговики в Белом доме (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/89_main.1482460247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/89_tn.1482460247.jpg Мир Сотрудники Белого дома попытались напугать своего руководителя, перетащив под окна Белого дома четырех снеговиков

Барака Обаму напугали снеговики в Белом доме (фото)

Сегодня, 06:09

Сотрудники Белого дома попытались напугать своего руководителя, перетащив под окна Белого дома четырех снеговиков

Обама оценил розыгрыш. Фото: instagram.com/petesouza
Обама оценил розыгрыш. Фото: instagram.com/petesouza

Президента Соединенных Штатов Америки разыграли из-за его боязни снеговиков. Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на ВВС. "Они немного жуткие", – отметил Барак Обама.

Первая леди США Мишель Обама в шутку предложила разместить их в спальне, на что американский лидер ответил, что в таком случае не сможет там находится.

После этого сотрудники Белого дома попытались напугать своего руководителя, перетащив под окна Белого дома четырех снеговиков. Об этом на своей странице в Instagram рассказал официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.

"Последние три недели в Розовом саду стояли четыре снеговика. Мы шутили, что надо ежедневно подсовывать их немного ближе к Овальному кабинету, чтобы увидеть, заметит ли кто это", – написал он.

В конце концов один из сотрудников перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно, перед тем, как Обама пришел в кабинет.

После этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: "Хочешь слепить снеговика?".

Отмечается, что Обама воспринял шутку нормально, и розыгрыш ему понравился.
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