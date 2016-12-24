"Барселона" купит футболиста за 30 миллионов евро
Защитник "Валенсии" Жоау Канселу перейдет в "Барселону" летом
Португальский защитник "Валенсии" Жоау Канселу в летнее трансферное окно станет игроком "Барселоны". Каталонцы уже провели переговоры с игроком, за которого заплатят порядка 30 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, а сумма заработной планы пока умалчивается.
Агент 22-летнего футболиста пытался договориться о продаже клиента в январе, однако "Барселона" отказалась от раннего трансфера ввиду отсутствия средств. Сам Канселу намерен продолжить карьеру именно в "Барселоне" и, как отмечается, отверг предложения "Баварии" и "Челси". За "Валенсию" португалец выступает с 2014 года. В текущем сезоне на его счету одна голевая передача в 15 матчах примеры.
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