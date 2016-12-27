"Барселона" опубликовала видео с редкими моментами игры юного Месси (видео)
Аргентинский футболист начал играть в академии испанского клуба в 13 лет, а через четыре года дебютировал за основу
"Барселона" на Рождество подарила своим фанатам подборку игры юного аргентинца Лионеля Месси в академии клуба.
В 11-летнем возрасте Месси переехал с родителями в Барселону, а через два года оказался в молодежной команде "Барселоны". В дебютном матче он записал на свой счет четыре гола.
Будущая легенда клуба дебютировал за основу "сине гранатовых" в 17 лет. Первый гол он забил в мае 2005-го. За 13 лет в Испании Месси провел за команду 599 матчей и забил 508 мячей.
В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Кубок, семь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и столько же раз клубный чемпионат мира.
Пять раз футболист получал награду лучшего футболиста года "Золотой мяч".
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