"Барселона" опубликовала видео с редкими моментами игры юного Месси (видео)

Аргентинский футболист начал играть в академии испанского клуба в 13 лет, а через четыре года дебютировал за основу

"Барселона" на Рождество подарила своим фанатам подборку игры юного аргентинца Лионеля Месси в академии клуба.

В 11-летнем возрасте Месси переехал с родителями в Барселону, а через два года оказался в молодежной команде "Барселоны". В дебютном матче он записал на свой счет четыре гола.

Будущая легенда клуба дебютировал за основу "сине гранатовых" в 17 лет. Первый гол он забил в мае 2005-го. За 13 лет в Испании Месси провел за команду 599 матчей и забил 508 мячей.

В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Кубок, семь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и столько же раз клубный чемпионат мира.

Пять раз футболист получал награду лучшего футболиста года "Золотой мяч".