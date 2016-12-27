Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Барселона" опубликовала видео с редкими моментами игры юного Месси (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/42_main.1482840671.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/42_tn.1482840671.jpg Мир Аргентинский футболист начал играть в академии испанского клуба в 13 лет, а через четыре года дебютировал за основу

"Барселона" опубликовала видео с редкими моментами игры юного Месси (видео)

Вчера, 14:11

Аргентинский футболист начал играть в академии испанского клуба в 13 лет, а через четыре года дебютировал за основу


"Барселона" на Рождество подарила своим фанатам подборку игры юного аргентинца Лионеля Месси в академии клуба.

В 11-летнем возрасте Месси переехал с родителями в Барселону, а через два года оказался в молодежной команде "Барселоны". В дебютном матче он записал на свой счет четыре гола.

Будущая легенда клуба дебютировал за основу "сине гранатовых" в 17 лет. Первый гол он забил в мае 2005-го. За 13 лет в Испании Месси провел за команду 599 матчей и забил 508 мячей.

В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Кубок, семь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и столько же раз клубный чемпионат мира.

Пять раз футболист получал награду лучшего футболиста года "Золотой мяч".
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость ""Барселона" опубликовала видео с редкими моментами игры юного Месси (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Неймар. Фото AFP

Неймар: "Я не умру, если не выиграю "Золотой мяч"

25 Декабря, 19:05

Звезда бразильского футбола считает аргентинца Месси лучшим футболистом мира

Мир

Лео Месси с бывшими одноклубниками. Фото Instagram

Лео Месси встретился с бывшими одноклубниками из "Ньюэллc Олд Бойз" (фото)

25 Декабря, 17:06

Звезда "Барселоны" и сборной Аргентины посетил свой родной Росарио

Мир

Фото skysports.com

Sky Sports назвал лучших игроков года: Роналду нет даже в первой тройке

24 Декабря, 16:20

Претендент на попадание в список лучших должен был провести как минимум 20 матчей в году

Мир

Роналду возглавил рейтинг 100 лучших игроков 2016 года версии The Guardian

23 Декабря, 17:39

В первую тройку также вошли Лионель Месси и Луис Суарес

Мир

Флорес берет футболку у Месси. Фото sport.es

Главный тренер "Эспаньола" извинился за то, что взял у Месси футболку для сына

22 Декабря, 12:43

Кике Санчес Флорес попросил у Лионеля футболку после крупного поражения от "Барселоны"

Теннис

Хуан-Мартин дель Потро с Кубком Дэвиса. Фото AFP

Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины

22 Декабря, 11:57

Теннисист в этом году выиграл "серебро" Рио-2016 и помог команде выиграть Кубок Дэвиса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.