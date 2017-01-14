"Барселона" продлила беспроигрышную серию в Примере до 11 матчей (фото)
Каталонцы разгромили "Лас-Пальмас" в матче 18-го тура чемпионата Испании
"Барселона" на своем поле разгромила "Лас-Пальмас" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра на стадионе "Камп Ноу" завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).
"Барса" в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский "Реал", набравший 40 баллов после 16 матчей. "Лас-Пальмас" с 24 очками идет восьмым.
В следующем туре "сине-гранатовые" сыграют 22 января на выезде против "Эйбара". "Лас-Пальмас" 20 января примет "Депортиво".
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|12
|4
|0
|45-14
|40
|2
|БАРСЕЛОНА
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|11
|3
|3
|36-21
|36
|4
|АТЛЕТИКО
|17
|9
|4
|4
|31-14
|31
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|8
|6
|3
|26-12
|30
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|7
|АТЛЕТИК
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|18
|6
|6
|6
|27-29
|24
|9
|СЕЛЬТА
|17
|7
|3
|7
|28-32
|24
|10
|ЭЙБАР
|17
|6
|5
|6
|22-22
|23
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|5
|8
|4
|21-23
|23
|12
|АЛАВЕС
|17
|5
|7
|5
|15-17
|22
|13
|БЕТИС
|17
|6
|3
|8
|20-29
|21
|14
|МАЛАГА
|17
|5
|6
|6
|26-29
|21
|15
|ЛЕГАНЕС
|18
|4
|5
|9
|13-29
|17
|16
|ДЕПОРТИВО
|17
|4
|5
|8
|23-28
|17
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|16
|3
|4
|9
|24-32
|13
|18
|СПОРТИНГ
|17
|3
|3
|11
|17-34
|12
|19
|ГРАНАДА
|17
|1
|6
|10
|14-38
|9
|20
|ОСАСУНА
|17
|1
|5
|11
|16-37
|8
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