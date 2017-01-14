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"Барселона" продлила беспроигрышную серию в Примере до 11 матчей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/75_main.1484417296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/75_tn.1484417296.jpg Мир Каталонцы разгромили "Лас-Пальмас" в матче 18-го тура чемпионата Испании

"Барселона" продлила беспроигрышную серию в Примере до 11 матчей (фото)

Сегодня, 20:08

Каталонцы разгромили "Лас-Пальмас" в матче 18-го тура чемпионата Испании

"Барселона" на своем поле разгромила "Лас-Пальмас" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.

Субботняя игра на стадионе "Камп Ноу" завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).

"Барса" в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский "Реал", набравший 40 баллов после 16 матчей. "Лас-Пальмас" с 24 очками идет восьмым.

В следующем туре "сине-гранатовые" сыграют 22 января на выезде против "Эйбара". "Лас-Пальмас" 20 января примет "Депортиво".

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
3  СЕВИЛЬЯ 17 11 3 3 36-21 36
4  АТЛЕТИКО 17 9 4 4 31-14 31
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 8 6 3 26-12 30
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
9  СЕЛЬТА 17 7 3 7 28-32 24
10  ЭЙБАР 17 6 5 6 22-22 23
11  ЭСПАНЬОЛ 17 5 8 4 21-23 23
12  АЛАВЕС 17 5 7 5 15-17 22
13  БЕТИС 17 6 3 8 20-29 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
16  ДЕПОРТИВО 17 4 5 8 23-28 17
17  ВАЛЕНСИЯ 16 3 4 9 24-32 13
18  СПОРТИНГ 17 3 3 11 17-34 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 17 1 5 11 16-37 8
Барселона, чемпионат Испании, Лас-Пальмас

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Источник:

AFP

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