"Барселона" продлила беспроигрышную серию в Примере до 11 матчей (фото)

"Барселона" на своем поле разгромила "Лас-Пальмас" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.

Субботняя игра на стадионе "Камп Ноу" завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).

"Барса" в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский "Реал", набравший 40 баллов после 16 матчей. "Лас-Пальмас" с 24 очками идет восьмым.

В следующем туре "сине-гранатовые" сыграют 22 января на выезде против "Эйбара". "Лас-Пальмас" 20 января примет "Депортиво".

Таблица чемпионата Испании: