"Барселона" провела переговоры с кандидатом в тренеры команды

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман может стать следующим наставником "Барселоны".

Как сообщает интернет-издание Sport со ссылкой на Sportitalia, каталонский клуб провел предварительные переговоры с 53-летним голландским специалистом. Куман может сменить нынешнего главного тренера "сине-гранатовых" Луиса Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде.