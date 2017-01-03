"Барселона" провела переговоры с кандидатом в тренеры команды
Рональд Куман может заменить Луиса Энрике
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман может стать следующим наставником "Барселоны".
Как сообщает интернет-издание Sport со ссылкой на Sportitalia, каталонский клуб провел предварительные переговоры с 53-летним голландским специалистом. Куман может сменить нынешнего главного тренера "сине-гранатовых" Луиса Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с "Барселоной".
Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде.
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