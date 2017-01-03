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"Барселона" провела переговоры с кандидатом в тренеры команды http://www.segodnya.ua/img/article/7852/90_main.1483436104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/90_tn.1483436104.jpg Мир Рональд Куман может заменить Луиса Энрике

"Барселона" провела переговоры с кандидатом в тренеры команды

Сегодня, 11:35

Рональд Куман может заменить Луиса Энрике

Рональд Куман. Фото evertonfc.com
Рональд Куман. Фото evertonfc.com

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман может стать следующим наставником "Барселоны".

Как сообщает интернет-издание Sport со ссылкой на Sportitalia, каталонский клуб провел предварительные переговоры с 53-летним голландским специалистом. Куман может сменить нынешнего главного тренера "сине-гранатовых" Луиса Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде.
Барселона, чемпионат Англии, чемпионат Испании, Эвертон, Рональд Куман

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Источник:

Championat.ru

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