"Барселона" уволила директора за высказывания о Месси

Гратакос был освобожден от должности за личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба

"Барселона" уволила директора клуба Пере Гратакоса. Накануне Гратакос выступил с критикой в адрес звездного нападающего клуба Лионеля Месси: "Барселона" – это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".

Официальный сайт каталонцев сообщил об увольнении директора, объяснив свое решение следующим образом:

"Гратакос был освобожден от должности директора за то, что публично высказал свое личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба".