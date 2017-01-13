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"Барселона" уволила директора за высказывания о Месси http://www.segodnya.ua/img/article/7881/49_main.1484334839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/49_tn.1484334839.jpg Мир Гратакос был освобожден от должности за личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба

"Барселона" уволила директора за высказывания о Месси

Сегодня, 21:13

Гратакос был освобожден от должности за личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба

Месси нельзя критиковать. Фото AFP
Месси нельзя критиковать. Фото AFP

"Барселона" уволила директора клуба Пере Гратакоса. Накануне Гратакос выступил с критикой в адрес звездного нападающего клуба Лионеля Месси: "Барселона" – это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".

Официальный сайт каталонцев сообщил об увольнении директора, объяснив свое решение следующим образом:

"Гратакос был освобожден от должности директора за то, что публично высказал свое личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба".
футбол, Барселона, Лионель Месси

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