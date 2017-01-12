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"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7874/47_main.1484173137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/47_tn.1484173137.jpg Мир Каталонцы по сумме двух матчей обыграли "Атлетик"

"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Сегодня, 00:18

Каталонцы по сумме двух матчей обыграли "Атлетик"

&quot;Барса&quot; прошла в следующий раунд турнира. Фото AFP
"Барса" прошла в следующий раунд турнира. Фото AFP

"Барселона" принимала на своем поле "Атлетик" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом – 3:1 (Суарес, 35, Неймар, 38 пен., Месси, 78 – Саборит, 51).

В первом матче "Барселона" уступила со счетом – 1:2. Таким образом, по сумме двух встреч каталонцы вышли в четвертьфинал турнира. Ранее путевки в 1/4 финала Кубка Испании получили мадридский "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон" и "Реал Сосьедад".
футбол, Барселона, кубок Испании, Атлетик Бильбао

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Источник:

Championat.ru

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