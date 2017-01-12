"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Каталонцы по сумме двух матчей обыграли "Атлетик"

"Барселона" принимала на своем поле "Атлетик" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом – 3:1 (Суарес, 35, Неймар, 38 пен., Месси, 78 – Саборит, 51).

В первом матче "Барселона" уступила со счетом – 1:2. Таким образом, по сумме двух встреч каталонцы вышли в четвертьфинал турнира. Ранее путевки в 1/4 финала Кубка Испании получили мадридский "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон" и "Реал Сосьедад".