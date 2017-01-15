"Бавария" подписала контракт с двумя игроками "Хоффенхайма"

Никлас Зюле и Себастьян Руди будут выступать за мюнхенский клуб с 1 июля

Футболисты "Хоффенхайма" защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди с июля 2017 года будут выступать за мюнхенскую "Баварию".

Оба игрока подписали с "Баварией" контракты, срок действия которых начинается с 1 июля 2017 года. Руди подписал соглашение до 30 июня 2020 года, а Зюле заключил с мюнхенцами пятилетний контракт – до 30 июня 2022 года.

"Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в "Баварию". Трансфер двух игроков сборной Германии – это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перейдет как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях", – прокомментировал трансфер председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румениге.

Руди начал профессиональную карьеру в "Штутгарте", откуда 26-летний хавбек перешел в "Хоффенхайм", за который провел 194 матча, забив в них 10 мячей. Зюле начал взрослую карьеру в "Хоффенхайме" в 2013 году и с тех пор сыграл за свою команду 99 матчей, в которых забил 7 мячей.

Зюле и Руди являются игроками сборной Германии. 21-летний Зюле взял с олимпийской командой Германии "серебро" Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а за первую сборную провел одну встречу. На счету Руди 12 матчей в составе Бундестим.