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Байден подтвердил информацию о компромате РФ на Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7878/52_main.1484291596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/52_tn.1484291596.jpg Мир Реакция Обамы на отчет американской разведки была неоднозначной

Байден подтвердил информацию о компромате РФ на Трампа

Сегодня, 09:12

Реакция Обамы на отчет американской разведки была неоднозначной

Джо Байден. Фото: AFP
Джо Байден. Фото: AFP

Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что он и президент Барак Обама получили информацию от разведки о необоснованных утверждениях, что РФ имеет компромат на избранного президента Дональда Трампа, передает Корреспондент со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, офис Байдена подтвердил слова вице-президента, что он и Обама были уведомлены об этих записях, но не требовали дополнительной информации по делу.

В офисе вице-президента также сказали, что Байден сообщил журналистам о том, что руководители разведки посчитали правильным уведомить Обаму, поскольку планировали доложить об этом Трампу.

По словам вице-президента, Обама после прочтения отчета спросил: "Какое это имеет отношение к чему-нибудь?" ("What does this have to do with anything?").

Таким образом, комментарии Байдена являются первым официальным подтверждением факта существования дополнительного отчета спецслужб.

Напомним, ранее телеканал CNN первым сообщил о двух страницах письменного доклада, которые указывали на наличие у российских спецслужб компрометирующих материалов на Трампа.

Избранный президент США назвал компромат на него ложью и "охотой на ведьм".
россия, США, Обама, Байден, разведка, компромат, дональд трамп

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