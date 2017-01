Байден подтвердил информацию о компромате РФ на Трампа

Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что он и президент Барак Обама получили информацию от разведки о необоснованных утверждениях, что РФ имеет компромат на избранного президента Дональда Трампа, передает Корреспондент со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, офис Байдена подтвердил слова вице-президента, что он и Обама были уведомлены об этих записях, но не требовали дополнительной информации по делу.

В офисе вице-президента также сказали, что Байден сообщил журналистам о том, что руководители разведки посчитали правильным уведомить Обаму, поскольку планировали доложить об этом Трампу.

По словам вице-президента, Обама после прочтения отчета спросил: "Какое это имеет отношение к чему-нибудь?" ("What does this have to do with anything?").

Таким образом, комментарии Байдена являются первым официальным подтверждением факта существования дополнительного отчета спецслужб.

Напомним, ранее телеканал CNN первым сообщил о двух страницах письменного доклада, которые указывали на наличие у российских спецслужб компрометирующих материалов на Трампа.

Избранный президент США назвал компромат на него ложью и "охотой на ведьм".