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Байден в Давосе обвинил Россию в намерении разрушить мировой порядок http://www.segodnya.ua/img/article/7894/32_main.1484743276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/32_tn.1484743276.jpg Мир Байден также указал на важность НАТО в связи с действиями России

Байден в Давосе обвинил Россию в намерении разрушить мировой порядок

Сегодня, 14:41

Байден также указал на важность НАТО в связи с действиями России

Джо Байден. Фото: AFP
Джо Байден. Фото: AFP

Вице-президент США Джо Байден, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок.

"Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия", – сказал он.

При этом Байден также упомянул Китай и ряд сил на Ближнем Востоке.

"Их цель ясна – обрушить международный либеральный порядок. Другими словами, у России – другое видение будущего, которого они добиваются повсюду", – отметил вице-президент.

По мнению Байдена, Россия хочет вернуть мир в состояние, где доминируют "сферы влияния", а также "военная мощь, коррупция и криминалитет", причем более слабые страны должны соглашаться со своим подчиненным положением.

Он подчеркнул, что российское руководство использует все средства, чтобы ликвидировать проект единой Европы и проверить народы Запада на прочность, используя проблемы этих стран.

Байден также повторил обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"С учетом большого количества стран Европы, которые планируют провести выборы в этом году, нам следует ожидать дальнейших попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю", – сказал Байден.

Кроме этого, он указал на важность НАТО в связи с действиями России.

Вице-президент также предупредил, что борьба вокруг ценностей западных стран продолжится, а США и Европа должны "возглавить борьбу" за эти идеалы. Помимо этого он осудил протекционизм, который, по мнению Байдена, грозит "обернуть вспять десятилетия прогресса".

Напомним, украинская делегация во главе с Петром Порошенко отказалась принимать участие в неофициальном украинском завтраке, который проводится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе после статьи Виктора Пинчука в The Wall Street Journal.

В своей статье бизнесмен заявлял, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных устремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. Позже Пинчук опубликовал статью на "Украинской правде", в которой, в частности, сообщил, что The Wall Street Journal сократил его колонку, но от своих тезисов он не отказывается.
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Источник:

Интерфакс

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