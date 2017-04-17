Беларусь на Пасху накрыло снегом
В некоторых населенных пунктах выпало 12 см снежного покрова
До 12 сантиметров снега выпало прошедшей ночью в отдельных районах по северо-западу Беларуси. Об этом сообщил дежурный синоптик в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Наибольшее количество снега выпало в городском поселке Нарочь (12 см) и Лынтупах (11 см). В остальных районах северо-запада Беларуси высота снежного покрова составила от 1 до 7 см", – уточнили в центре гидрометеорологии.
Напомним, в ближайшие сутки, 17 апреля, погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, лишь на востоке и юге будет теплее/
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