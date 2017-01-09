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Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами http://www.segodnya.ua/img/article/7865/78_main.1483970365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/78_tn.1483970365.jpg Мир В общем указ распространяется на десятки стран мира

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами

Сегодня, 15:58

В общем указ распространяется на десятки стран мира

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by
Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", – отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", – продолжили там.

В пресс-службе отметили, что для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам = Br46), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

"Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)", – добавили в пресс-службе.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
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Источник:

"Сегодня"

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