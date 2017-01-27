Беларуси очень дешево досталась независимость – Лукашенко

Сегодня, 11:08

Глава государства опасается повторения ситуации в Украине в своей стране

Александр Лукашенко. Фото: belta.by
Александр Лукашенко. Фото: belta.by

В то время как Украина воюет за свою независимость, предпринимаются попытки поставить под вопрос суверенитет Беларуси. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Naviny.

"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем только объединившись", – рассказал лидер Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что направление борьбы Беларуси за независимость "проходит через экономику", а не через военную или политическую сферу.

Напомним, что Россия развернула вдоль белорусской и украинской границ новые военные базы со значительным ударным потенциалом.
Украина, война, Беларусь, Лукашенко, независимость

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