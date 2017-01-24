Бельгия отказалась отменять санкции против России

Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России. Об этом сообщил автор документа, депутат ассамблеи Альдо Каркаси.

"Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно", - сказал Каркаси. Он внес документ на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

По словам парламентария от оппозиционной "Народной партии", "резолюция призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России".

Каркаси считает, что внесением этого документа на рассмотрение парламента королевства Народная партия "откроет дискуссию о санкциях, которые в первую очередь наносят вред бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, которые больше других пострадали в результате режима санкций".

Напомним, в интервью The Times, которое вышло 15 января, Трамп заявил, что намерен добиться от России сокращения ядерного арсенала в обмен на снятие западных санкций. Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.