Бельгия отказалась отменять санкции против России

Сегодня, 22:44

Парламент Бельгии отклонил проект резолюции об отмене санкций против России

Бельгия отказалась отменять санкции против России, фото TVnet
Бельгия отказалась отменять санкции против России, фото TVnet

Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России. Об этом сообщил автор документа, депутат ассамблеи Альдо Каркаси.

"Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно", - сказал Каркаси. Он внес документ на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

По словам парламентария от оппозиционной "Народной партии", "резолюция призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России".

Каркаси считает, что внесением этого документа на рассмотрение парламента королевства Народная партия "откроет дискуссию о санкциях, которые в первую очередь наносят вред бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, которые больше других пострадали в результате режима санкций".

Напомним, в интервью The Times, которое вышло 15 января, Трамп заявил, что намерен добиться от России сокращения ядерного арсенала в обмен на снятие западных санкций. Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.
Бельгия, законопроект, дебаты, документ, резолюция, вопрос, власти, санкции, возможность, рассмотрение, против России

Вы сейчас просматриваете новость "Бельгия отказалась отменять санкции против России". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Йоханнес Хан. Фото: AFP

Еврокомиссар Хан рассказал о своем видении политики санкций

Сегодня, 16:42

Еврокомиссар веритт в необходимость диалога, однако считает, что санкции необходимы, когда нарушается закон

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии

Сегодня, 13:12

Кремль должен полностью выполнить Минские соглашения, подчеркнул президент

Мир

США не будут отменять санкции против России

Сегодня, 12:05

Власти Америки могут даже усилить ограничительные меры против РФ

Экономика

Санкции США против ФСБ зацепили американские компании и могут оставить РФ без новинок электроники. Фото: архив

Россия может остаться без новых смартфонов из-за санкций США

Сегодня, 11:24

Санкции, введенные Обамой против ФСБ, могут ударить по американским поставщикам и российскому рынку электроники, считают эксперты

Мир

Стивен Мнучин. Фото: AFP

В США не исключили заключения "лучшей сделки" с Россией

Сегодня, 09:53

Вашингтон может ослабить санкции против Москвы, отметил американский политик

Политика

Фото: AFP

Украина возглавит Совбез ООН: чего ждать

Сегодня, 08:12

Среди запланированных вопросов — защита инфраструктуры и конфликты в Европе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования