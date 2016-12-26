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Бельгийский клуб Малиновского "Генк" остался без тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7833/26_main.1482779128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/26_tn.1482779128.jpg Мир Питер Маес кволен из-за неудовлетворительных результатов команды

Бельгийский клуб Малиновского "Генк" остался без тренера

Сегодня, 21:05

Питер Маес кволен из-за неудовлетворительных результатов команды

Экс-тренер &quot;Генка&quot; Питер Маес. Фото krcgenk.be
Экс-тренер "Генка" Питер Маес. Фото krcgenk.be

Главный тренер бельгийского "Генка" Питер Маес в понедельник отправлен в отставку.Специалист принял команду в начале сезона 2015/16 и провел во главе команды 81 матч.

Причина отставки – неудовлетворительные результаты команды в последние несколько недель. После 19 туров "Генк" идет на девятом месте в турнирной таблице, в трех последних играх набрав лишь одно очко.

В составе "Генка" в этом сезоне на правах аренды выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат "Шахтеру".
чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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