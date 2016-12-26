Бельгийский клуб Малиновского "Генк" остался без тренера

Главный тренер бельгийского "Генка" Питер Маес в понедельник отправлен в отставку.Специалист принял команду в начале сезона 2015/16 и провел во главе команды 81 матч.

Причина отставки – неудовлетворительные результаты команды в последние несколько недель. После 19 туров "Генк" идет на девятом месте в турнирной таблице, в трех последних играх набрав лишь одно очко.

В составе "Генка" в этом сезоне на правах аренды выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат "Шахтеру".