Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

Сегодня, 21:02

Свое решение назвали "уточнением определенных исключений"

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ, фото ruscur.ru
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ, фото ruscur.ru

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России.

"Мы не смягчаем санкции", – заявил он журналистам в ходе брифинга.

"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", – добавил Ш.Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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