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Белый дом ответил на заявление Путина о готовящемся Майдане против Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7892/11_main.1484691020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/11_tn.1484691020.jpg Мир Ранее Путин заявил, что в США продолжается острая борьба, направленная на подрыв легитимности избранного президента

Белый дом ответил на заявление Путина о готовящемся Майдане против Трампа

Сегодня, 00:10

Ранее Путин заявил, что в США продолжается острая борьба, направленная на подрыв легитимности избранного президента

Джош Эрнест, фото AFP
Джош Эрнест, фото AFP

Белый дом не пытался подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест., передает телеканал "112 Украина"

Один из журналистов задал вопрос Эрнесту, действительно ли администрация действующего президента США пыталась подорвать легитимность приходящей администрации Трампа. Эрнест, в свою очередь, заявил, что это неправда.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в США продолжается острая борьба, направленная на подрыв легитимности избранного президента Дональда Трампа. При этом не назвал конкретных лиц, которые осуществляют ее.

"Во время этой борьбы ставится несколько задач. Некоторые из них очевидны. Первое – подорвать легитимность избранного президента США ... Люди, которые это делают, наносят интересам США большой ущерб. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность ", – сказал он.
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