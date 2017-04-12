Белый дом: Россия выбрала не ту сторону истории

Шон Спайсер подчеркнул, что Москва "поставила под удар свое имя", и когда-то она признает, что "находится на неправильной стороне истории"

Режим сирийского лидера Башара Асада совершил серьезные преступления против мирного населения, поэтому РФ следовало бы прекратить его поддержку и стать на правильную сторону истории. Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "Укринформ".

"Если вы Россия, спросите себя, та ли (Сирия. – Ред.) это страна, и тот ли режим, который вы хотите поддерживать? Вы еще раньше подписали международные соглашения, где небезосновательно сочли, что применение химического оружия должно быть запрещенным для каждой страны?" – подчеркнул Спайсер.

Он подчеркнул, что Москва "поставила под удар свое имя", и когда-то она признает, что "находится на неправильной стороне истории".

Напомним, представитель администрации также обратил внимание, что РФ оказалась в команде вместе с режимами Ирана, Сирии и Северной Кореи, подчеркнув, что эти страны "не являются хорошей компанией".