Белый дом: за три года в мире совершено 78 терактов

Новая американская администрация решила продемонстрировать полную картину угрозы, которую сегодня представляют миру террористы. В понедельник вечером Белый дом обнародовал список терактов, о которых, по мнению президента США Дональда Трампа, намеренно умалчивают СМИ. Как пишет газета The Washington Post, среди них оказались как действительно мало обсуждаемые инциденты, так и атаки, которые становились главными мировыми новостями.

В список, опубликованный Белым домом, вошло 78 терактов, произошедших с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Среди них есть малоизвестные случаи, к примеру, ранение в Саудовской Аравии гражданина Дании и двух американцев в результате расстрелов их машин в ноябре 2014 года и январе 2015-го соответственно. Арестованные по этим делам оказались сторонниками джихадистской группировки "Исламское государство". В декабре 2014-го неизвестный зарезал канадца, делавшего покупки в торговом центре в Дахране на побережье Персидского залива.

В списке также указаны случаи, получившие известность. Например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в октябре 2014 года; ликвидации в мае 2015 года вооруженных террористов в Техасе у выставочного центра, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда; нападение на туристов в Тунисе в июне 2015 года (погибли 38 и были ранены 39 человек); а также инцидент в поезде Thalys, следовавшем по маршруту Амстердам — Париж в 2015 году, когда двое американских военнослужащих и турист из Великобритании обезвредили вооруженного автоматом террориста (два человека были ранены). Ну и, конечно, более серьезного освещения в СМИ удостоилась бойня в ночном клубе Pulse в американском Орландо (49 погибших), взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года (224 жертв) и теракты в Париже в конце 2015 года (129 погибших). Также в список попали теракты в Стамбуле, произошедшие в июне 2016 года (всего — 45 погибших), и теракт в Ницце в июле 2016 года (84 жертвы).

НАТО. Публикация хронологии терактов за последние три года, которая показала существенный рост этого явления в мире, стала результатом визита Трампа на базу американских ВВС Макдилл (штат Флорида), где размещаются штабы центрального командования и командования спецопераций ВС США. "Радикальные исламские террористы намерены ударить по нашей стране, как они сделали 11 сентября, в Бостоне, Орландо, Сан-Бернардино и по всей Европе. Вы видели, что случилось в Париже, Ницце, это происходит по всей Европе. Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать", — сказал Трамп во Флориде. Он заверил, что Америка нанесет поражение по "силам смерти и разрушения", т. е. по международному терроризму. Неделей ранее он поручил Объединенному комитету начальников штабов вооруженных сил США в течение месяца предоставить ему план по уничтожению ИГ. Работать в этом направлении Америка будет с НАТО, хотя ранее Трамп сомневался в эффективности этой организации. Во время недавнего телефонного разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом согласился встретиться с лидерами НАТО уже в мае.

СМИ против Трампа

С самого начала президентского срока Трампа сопровождают скандалы со СМИ. Нынче самый обсуждаемый — заявление журналиста телеканала Fox News Билла О’Райли во время интервью с президентом США, что его российский коллега является убийцей. Теперь Москва требует от О’Райли принести извинения Владимиру Путину. "Я работаю над тем, чтобы принести извинения, но это займет некоторое время. Можете проверить это в 2023 году", — ответил на это журналист в понедельник в эфире своего телешоу.

Вчера Белый дом потребовал от газеты The New York Times принести извинения Трампу за статью о его первых двух неделях в Белом доме. В статье сказано, в частности, что помощники Трампа не в состоянии разобраться с выключателями в здании, а Трамп любит смотреть телевизор в халате и читать новости, делая пометки черным маркером.