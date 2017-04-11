Берлин заблокировал предложение Лондона ввести новые санкции против РФ – СМИ

Вчера, 13:37

Как отмечается, Германия и еще ряд стран ЕС предлагают сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в Сирии

Санкции прока расширять не будут. Фото: архив
Санкции прока расширять не будут. Фото: архив

Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты Daily Mail.

"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", – отмечает издание.

Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.

Ранее сообщалось, что Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России.
Великобритания, Германия, Сирия, евросоюз, санкции
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Источник:

Интерфакс-Украина

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