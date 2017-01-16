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Берлин жестко ответил на обвинения и угрозы Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7886/85_main.1484573675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/85_tn.1484573675.jpg Мир Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль напомнил, где находится крупнейший завод BMW, и кто виноват в наплыве беженцев в Европу

Берлин жестко ответил на обвинения и угрозы Трампа

Сегодня, 15:28

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль напомнил, где находится крупнейший завод BMW, и кто виноват в наплыве беженцев в Европу

Зигмар Габриэль. Фото: tvc.ru
Зигмар Габриэль. Фото: tvc.ru

Если новый президент США Дональд Трамп введет 35% налога на производство немецкого автопрома, это станет неприятным сюрпризом для производителей авто в США. Как сообщает The Guardian, на это указал вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в ответ на резкую критику со стороны Трампа, который, в частности, пригрозил компании BMW, что она не сможет избежать 35% налога, если не построит свой завод в США.

"Думаю, крупнейший завод BMW уже находится в США, в Спартанбурге, Южная Каролина", – напомнил Габриэль.

"Американская автоиндустрия будет иметь кошмар, если на все детали, произведенные не в Америке, вдруг наложат 35% налога. Я убежден, это ослабит американское автопроизводство и сделает его более дорогим. Я хочу увидеть, что Конгресс скажет, поскольку там много людей, которые выступают против Трампа", – сказал Габриэль.

Трамп также критиковал канцлера Ангелу Меркель из-за политики приема беженцев, которую он назвал "катастрофической ошибкой". Габриэль в ответ подчеркнул, что частично за наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу несут ответственность и США.

"Существует связь между недостатками американской интервенционистской политикой, особенно войной в Ираке, и кризисом из-за наплыва беженцев. Поэтому мой совет: мы не должны говорить друг другу, что мы сделали правильно, а что нет. Вместо этого мы должны искать мира для региона и сделать все, чтобы люди могли вернуться домой", – сказал вице-канцлер Германии.

На выпад Трампа, что европейские союзники плохо финансируют НАТО, Габриэль отметил, что Германия тратит много денег на прием беженцев с Ближнего Востока, где продолжаются конфликты. И это, по его мнению, тоже следствие "интервенционистской политики" США.

Ранее издание Finacial Times писало, что Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и сравнил Меркель с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, после Великобритании другие страны тоже выйдут из ЕС.

Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом.
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