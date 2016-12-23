Берлинского террориста убил полицейский-новичок

Незначительное ранение в плечо в перестрелке с преступником получил правоохранитель

На окраине Милана ликвидирован террорист, по вину которого погибли 12 человек на ярмарке.

Выходец из Туниса Анис Амри, который был за рулем врезавшегося в толпу людей грузовика, находился в бегах меньше недели. Амри погиб в перестрелке при попытке полицейских проверить у него документы.

Как сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, в завязавшейся перестрелке Аниса Амри застрелил 29-летний итальянский полицейский-новичок Лука Ската. В полицию он пришел всего 9 месяцев назад.

Незначительное ранение в плечо в перестрелке с преступником получил его напарник Кристиан Мовио.

* Рядом лежали люди, некоторые уже не двигались – очевидец теракта в Берлине

Анис Амри использовал для своего теракта в западном Берлине угнанный грузовик. Первой жертвой тунисца стал водитель-поляк, который из последних сил помешал Амри в совершении задуманного, вывернув в последний момент руль грузовика. И

В Италию Амри приехал не из Германии, а из Франции, путешествуя на поездах.

В Европу тунисец попал через Италию в 2011 году на волне миграции через Средиземное море из Северной Африки после так называемой "арабской революции".