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Берлинского террориста убил полицейский-новичок http://www.segodnya.ua/img/article/7825/38_main.1482506046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/38_tn.1482506046.jpg Мир Незначительное ранение в плечо в перестрелке с преступником получил правоохранитель

Берлинского террориста убил полицейский-новичок

Вчера, 17:12

Незначительное ранение в плечо в перестрелке с преступником получил правоохранитель

Террориста ликвидировали. Фото: AFP
Террориста ликвидировали. Фото: AFP

На окраине Милана ликвидирован террорист, по вину которого погибли 12 человек на ярмарке.

Выходец из Туниса Анис Амри, который был за рулем врезавшегося в толпу людей грузовика, находился в бегах меньше недели. Амри погиб в перестрелке при попытке полицейских проверить у него документы.

Как сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, в завязавшейся перестрелке Аниса Амри застрелил 29-летний итальянский полицейский-новичок Лука Ската. В полицию он пришел всего 9 месяцев назад.

Незначительное ранение в плечо в перестрелке с преступником получил его напарник Кристиан Мовио.

* Рядом лежали люди, некоторые уже не двигались – очевидец теракта в Берлине 

Анис Амри использовал для своего теракта в западном Берлине угнанный грузовик. Первой жертвой тунисца стал водитель-поляк, который из последних сил помешал Амри в совершении задуманного, вывернув в последний момент руль грузовика. И

В Италию Амри приехал не из Германии, а из Франции, путешествуя на поездах.

В Европу тунисец попал через Италию в 2011 году на волне миграции через Средиземное море из Северной Африки после так называемой "арабской революции".
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Источники:

ИТАР-ТАСС, РИА Новости

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