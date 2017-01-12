Бессмертный пояснил, почему Европа столкнулась с миграционным кризисом

Европа переживает сейчас тот период, когда раз в 600-700 лет происходит масштабное переселение народов Востока. Такое мнение в эфире NewsOne высказал относительно миграционного кризиса экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

"Относительно ветра с востока – это то, что раз в 600-700 лет прибегали готы, гунны, монголо-татары, Орда. Мы сейчас является свидетелями очередного переселения народов. Арабские народы в Европу", – сказал Бессмертный.

По его мнению, миграционные процессы заставят мир объединиться и вернуться к христианским ценностям.

"Кто победил варваров? Или кто мог противостоять Аттиле с гуннами или готам… Эта угроза заставит нас вернуться к христианским ценностям. Мы начнем, в конце концов, понимать, что нас объединяют те нравственные железобетонные механизмы, которые заставляют нас быть вместе", – подчеркнул Бессмертный.

Согласно данным агентства ЕС Frontex, только за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны. В Германию за тот же период прибыло рекордное число мигрантов — были зарегистрированы около 1,2 миллиона соискателей убежища.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что беспрецедентный миграционный кризис и наплыв беженцев стали важным экзаменом для всего человечества – более 250 млн людей по разным причинам покинули свои дома. Кроме того он отметил, что "российская вооруженная агрессия заставила около 1,8 млн украинцев искать новый дом в пределах страны. Поэтому Украина оказалась среди первой десятки стран с наибольшим количеством перемещенного населения".