Бессмертный пояснил, почему нужно осторожно воспринимать заявления Тиллерсона по Украине

Украине нужно осторожно воспринимать заявления кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Украине, так как если он займет данную должность, то слова могут разойтись с делом. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Он призвал украинских политиков к сдержанности в комментариях по поводу высказываний Тиллерсона, так как он еще не стал госсекретарем.

"К заявлениям Рекса Тиллерсона по Украине надо относиться как к ответу на экзамене. В данном случае это не слова министра или госсекретаря. Он лишь претендует на должность руководителя внешнеполитического ведомства страны. Воспринимать его слова следует сдержанно и помнить, что он говорил год назад. Вспомните, как отреагировали украинские политики, когда о Тиллерсоне заговорили как о возможном кандидате. Я бы назвал это "все пропало", а теперь, выходит, "ура"? Поэтому я призываю всех, особенно тех, кто занимает должности в Украине, к сдержанности. Тиллерсон сейчас кандидат на должность, который проходит экзамен в сенатском комитете", – сказал Бессмертный.

Кроме того он объяснил, что Тиллерсон не влияет на принятие решения о предоставлении Украине летального оружия.

"Полномочия госсекретаря четко прописаны в законе. К ним не относится принятие решения о предоставлении или не предоставления оружия. Он может только высказать свою точку зрения. Означают ли его слова действия? Из вчерашней пресс-конференции Трампа и слов Тиллеросона понятно, что оба будут работать в интересах США. Их принцип такой: делать все, чтобы вопросы безопасности страны решались подальше от США. На старте они готовы общаться и строить отношения, но это не означает, что перед нами люди, которые не понимают аргументы "за" и "против". Их маневры за последние дни говорят, что они слышат, воспринимают и делают выводы", – добавил Бессмертный.

Напомним, Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.

Кроме того Тиллерсон заявлял, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.

В свою очередь Кремле заявили, что принимают позицию Тиллерсона к сведению и продолжат терпеливо разъяснять все вопросы по Крыму и Донбассу.