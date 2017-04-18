Бейсбольный матч прервали из-за кота

В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.



Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.



Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.

