Бейсбольный матч прервали из-за кота
Животное появилось на стадионе на последних минутах игры и начало метаться по полю
В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.
Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.
Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.
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