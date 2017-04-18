Бейсбольный матч прервали из-за кота

Сегодня, 12:10

Животное появилось на стадионе на последних минутах игры и начало метаться по полю


В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.

Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.

Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.
 
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