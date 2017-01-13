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Беженцев из Алеппо добивают в оппозиционном городе Идлиб (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/8_main.1484300977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/8_tn.1484300977.jpg Мир Бомбежек и руин здесь становится больше каждый день

Беженцев из Алеппо добивают в оппозиционном городе Идлиб (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:47

Бомбежек и руин здесь становится больше каждый день


Беженцев, спасшихся из ада Алеппо, добивают в другом оппозиционном городе Сирии – Идлиб и мелких селах. Войска Асада атакуют с земли и воздуха. Медики сообщают о раненых женщин и детей.

Режим Асада говорит, что оппозиция перекрыла воду Дамаску. Повстанцы же в ответ обвиняют Асада. Говорят – это его бомбы повредили водопровод. В ООН призывают стороны к примирению.

"Ситуация в этом районе вызывает у нас особую обеспокоенность. Двое поселков, один из которых фактически контролирует доступ воды в Дамаск, Аль Фиха, до сих пор не пришли к соглашению с правительственными силами", – сказала Стеффани де Мистура, спецпредставитель ООН из Сирии.

Стотысячный город режима Асада превращает на второе Алеппо. Бомбежек и руин здесь становится больше каждый день.

"Военные самолеты осуществили три атаки. Бомбы упали на жилые районы. В результате получили ранения женщины и дети. Они в критическом состоянии",- говорит мужчина.

С Алеппо сотни тысяч мирных сирийцев меньше месяца назад бежали именно в Идлиб. Люди говорят, бежать дальше просто некуда.

В ООН взамен верят, что 23 января в Астане на переговорах удастся достичь перемирия и остановить бомбежки.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Сирия, война, ООН, беженцы, алеппо
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