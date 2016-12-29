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Биатлонистка Коукалова приложила лед к огромному синяку на ягодице (фото)

Сегодня, 17:06

Биатлонистка упала во время Рождественской Гонки

Фото Instagram
Фото Instagram

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о последствиях падения во время "Рождественской гонки", а также показала, Какими методами она борется с ссадинами.

"Неудачное выступление на огневом рубеже и падение на спуске в "Рождественской гонке" будет мне в наказание за то, что не написала ничего после этапа Кубка мира в Нове Место, не пожелала вам хороших праздников.

Очень жаль, что испортила гонку для Боушека (прозвище Михала Шлезингра – прим.). Я просто надеюсь, что единственным последствием падения останется пятая точка бабуина, потому что то, что скрывается подо льдом, выглядит еще хуже", – написала Коукалова.

Напомним, что чешская пара в итоге заняла в гонке преследования 7-е место.

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биатлон, Рождественская гонка, Габриэла Соукалова

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