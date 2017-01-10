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Биатлонистки примерили купальники: Вирер и Санфилиппо в бассейне (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/34_main.1484076292.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/34_tn.1484076292.jpg Мир Претендентки на звание самой красивой биатлонистки сезона провели урок плавания

Биатлонистки примерили купальники: Вирер и Санфилиппо в бассейне (фото)

Сегодня, 21:24

Претендентки на звание самой красивой биатлонистки сезона провели урок плавания

Доротея Вирер. Фото Instagram
Доротея Вирер. Фото Instagram

Известные итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо сменили лыжи и винтовку на бикини и бассейн. "Тренировка по плаванию", – подписала фото Вирер.

"Ой, а плавать не умеет! В нарукавниках, как дитя", "И все равно она красива", – пишут комментаторы.

Доротея Вирер занимает второе место в нашем опросе на звание самой красивой биатлонистки, Федерика Санфилиппо – 21-е.

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

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бассейн, купальники, бикини, биатлонистка, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо

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Источник:

Сегодня|Спорт

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