Биатлонистки примерили купальники: Вирер и Санфилиппо в бассейне (фото)
Претендентки на звание самой красивой биатлонистки сезона провели урок плавания
Известные итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо сменили лыжи и винтовку на бикини и бассейн. "Тренировка по плаванию", – подписала фото Вирер.
"Ой, а плавать не умеет! В нарукавниках, как дитя", "И все равно она красива", – пишут комментаторы.
Доротея Вирер занимает второе место в нашем опросе на звание самой красивой биатлонистки, Федерика Санфилиппо – 21-е.
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)
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