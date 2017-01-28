Boeing поставит Пентагону 15 самолетов
Общая стоимость самолетов составит $2,1 млрд
Компания Boeing выиграла конкурс на поставку 15 самолетов министерству обороны США.
Отмечается, что общая стоимость самолетов составит $2,1 млрд. Об этом сказано в пресс-релизе Пентагона, передает РИА Новости.
Речь идет о самолетах KC-46, которые используются в качестве заправщиков и стратегических транспортных самолетах.
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