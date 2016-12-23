Боевики ИГИЛ сожгли двух турецких военных

Военные были захвачены боевиками три недели назад

Террористы "Исламского государства" заживо сожгли двух военнослужащих вооруженных сил Турции, захваченных в ходе боев за сирийский город Эль-Баб, и распространили в сети видео казни.

По данным портала Turkish Minute, военные были захвачены боевиками три недели назад. Видеозапись казни была опубликована на близких к ИГИЛ аккаунтах в соцсетях.

На видео боевик на турецком языке раскритиковал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал "посеять волну разрушений" на территории республики.

Напомним, в феврале 2015 года ИГИЛ распространила видео аналогичной расправы над иорданским летчиком – старшим лейтенантом иорданских ВВС Муазом Юсефом аль-Касасбом, самолет которого потерпел крушение 24 декабря 2014 года над сирийским городом Ракка. В ответ Иордания казнила двух из шести террористов, связанных с ИГИЛ и усилила участие в борьбе с боевиками.

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