Боевики ИГИЛ сожгли двух турецких военных
Военные были захвачены боевиками три недели назад
Террористы "Исламского государства" заживо сожгли двух военнослужащих вооруженных сил Турции, захваченных в ходе боев за сирийский город Эль-Баб, и распространили в сети видео казни.
По данным портала Turkish Minute, военные были захвачены боевиками три недели назад. Видеозапись казни была опубликована на близких к ИГИЛ аккаунтах в соцсетях.
На видео боевик на турецком языке раскритиковал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал "посеять волну разрушений" на территории республики.
Напомним, в феврале 2015 года ИГИЛ распространила видео аналогичной расправы над иорданским летчиком – старшим лейтенантом иорданских ВВС Муазом Юсефом аль-Касасбом, самолет которого потерпел крушение 24 декабря 2014 года над сирийским городом Ракка. В ответ Иордания казнила двух из шести террористов, связанных с ИГИЛ и усилила участие в борьбе с боевиками.
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