Боевики ИГИЛ заживо сожгли двух турецких военных – Reuters

Вооруженные силы Турции в конце ноября сообщили об исчезновении двух своих военнослужащих на севере Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила в интернете видеозапись, на которой, по ее утверждению, показано, как ее боевики сжигают заживо двух захваченных в Сирии турецких военных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американскую организацию SITE Intelligence Group, ведущую наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете.

Reuters отмечает, что в данный момент не может подтвердить или опровергнуть утверждения ИГ о сожжении захваченных турецких военных.

Вооруженные силы Турции в конце ноября сообщили об исчезновении двух своих военнослужащих на севере Сирии, ИГ заявило о захвате двух турецких военных в плен. Турция ввела войска на территорию Сирии в конце августа, начав операцию "Щит Евфрата", целью которой объявлены очистка северных районов Сирии от ИГ и создание там "зоны безопасности", подконтрольной группам сирийской оппозиции, ориентирующимся на Анкару.

В феврале 2015 года боевики ИГ сожгли заживо попавшего к ним в плен пилота ВВС Иордании, самолет которого разбился на территории Сирии, находящейся под контролем этой террористической организации. Видеозапись сожжения иорданского военного летчика была распространена в интернете.