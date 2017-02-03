"Богиня глупости": Невзоров жестко высмеял "Няшу" Поклонскую

Сегодня, 08:25

Публицист также раскритиковал парламентскую деятельность депутата Госдумы РФ

Наталья Поклонская. Фото: facebook.com/PoklonskayaNV
Наталья Поклонская. Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Российский публицист Александр Невзоров высмеял бывшего "генпрокурора" аннексированного РФ украинского полуострова Крым, депутата Госдумы РФ (признана нелегитимной в Украине) Наталью Поклонскую, высказав мнение, что за ней стоит "богиня глупости". Соответствующее заявление прозвучало в эфире "Эха Москвы".

"Я вам могу сказать, вот например, есть Клио, богиня истории. Есть Терпсихора, да? Но нет богини глупости. Вот за Поклонской стоит именно она", – сказал он. – "Это лучшая иллюстрация того, как просто смазливая мордашка, наделенная какими-то непонятными полномочиями, увлеченная своим каким-то собственным хобби, вдруг свои представления о прекрасном, все то, что это хобби ей диктует, вот эта странная страсть к Николаю Кровавому, к расстрельщику людей на Невском проспекте, к организатору массовых убийств, к убийце кошек", – добавил Невзоров.

Публицист также раскритиковал ее парламентскую деятельность. "Вот вдруг взгляды Поклонской становятся для множества людей чуть ли не обязательными к исполнению. Но это не удивительно. Это вся так называемая парламентская система и вот тот жуткий вектор, по которому должна пройти Россия, чтобы раз и навсегда понять, что ей туда не надо, но вот, к сожалению, для того чтобы это понять, необходимо дойти до конца. Смотрите, сейчас комитет по Госдуме на полном серьезе предложил штрафовать родителей, дети которых не будут проявлять должной духовности. При том, что слово "духовность" как было загадочным, так и остается", – заявил он.

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"Русский язык, в общем, как бы это, конечно, не греческий и не латинский, он бедноват, и я даже не предполагал, что могут быть в русском языке какие-то слова, в которые, в одно слово можно было бы вместить сразу три слова. Но вот вы обратите внимание, сейчас три слова: наглость, невежество и лицемерие помещаются в одном-единственном слове, которое звучит как "духовность", да? И если уже идти по пути духовности, то надо, вероятно, тогда переходить вообще на какие-то более смелые формулировки, вот с точки зрения духовности так называемый народ, нация, избиратели, публика, они называются вообще словом "стадо", – резюмировал он.

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Как сообщалось, 28 января Поклонская бурно отреагировала на разрешение суда Киева провести ГПУ специальное досудебное расследование уголовного дела о госизмене, заявив, что речь идет о политических мотивах. Она также назвала Украину временно оккупированной территорией.
мнение, невзоров, духовность, поклонская

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