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Боксер едва не отправил в нокаут рефери боя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/53_main.1484475751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/53_tn.1484475751.jpg Мир Во время боя Баду Джек – Джеймс Дигейл чемпион WBC нанес можный удар в голову рефери поединка

Боксер едва не отправил в нокаут рефери боя (видео)

Сегодня, 12:22

Во время боя Баду Джек – Джеймс Дигейл чемпион WBC нанес можный удар в голову рефери поединка


Забавный момент произошел во время объединительного боя во второй средней весовой категории Баду Джек – Джеймс Дигейл.

Чемпион WBC Баду Джек по окончании одного из раундов случайно нанес мощный удар левой по рефери боя, который подошел слишком близко к боксерам. Рефери покачнулся и едва не упал на настил ринга, но на помощь к нему пришел сам обидчик: Баду Джек подхватил судью и не дал тому свалиться на пол.

В самом поединке раздельным решением судей была зафиксирована ничья (114:112, 113:113, 113:113). Джеймс Дигейл владеет титулом по версии IBF.
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Источник:

boxing-mma.com

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