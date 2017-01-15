Боксер едва не отправил в нокаут рефери боя (видео)

Во время боя Баду Джек – Джеймс Дигейл чемпион WBC нанес можный удар в голову рефери поединка

Забавный момент произошел во время объединительного боя во второй средней весовой категории Баду Джек – Джеймс Дигейл.

Чемпион WBC Баду Джек по окончании одного из раундов случайно нанес мощный удар левой по рефери боя, который подошел слишком близко к боксерам. Рефери покачнулся и едва не упал на настил ринга, но на помощь к нему пришел сам обидчик: Баду Джек подхватил судью и не дал тому свалиться на пол.

В самом поединке раздельным решением судей была зафиксирована ничья (114:112, 113:113, 113:113). Джеймс Дигейл владеет титулом по версии IBF.