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Боксер после спарринга месяц провел в коме http://www.segodnya.ua/img/article/7826/89_main.1482576944.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/89_tn.1482576944.jpg Мир Ник Блэквелл получил серьезные повреждения головного мозга

Боксер после спарринга месяц провел в коме

Сегодня, 12:51

Ник Блэквелл получил серьезные повреждения головного мозга

Ник Блэквелл. Фото Sky Sports
Ник Блэквелл. Фото Sky Sports

Британский боксер Ник Блэквелл вышел из комы, в которую он попал после спарринга 22 ноября.

Напомним, что Ник Блэквелл в марте этого года был введен в состояние медикаментозной комы, в котором он провел 7 дней, после поражения техническим нокаутом в 12-м раунде от Криса Юбэнка-младшего. Тогда врачи диагностировали у боксера небольшое кровоизлияние в мозг.

После боя с Юбэнком боксерская карьера Блэквелла была завершена, но его все равно тянуло на ринг, и уже 22 ноября он провел спарринг с Хасаном Каркади, в котором он снова получил серьезные повреждения головного мозга.

Четыре последних недели Блэквелл находился в состоянии медикаментозной комы, но, к счастью, выиграл борьбу за жизнь.
бокс, боксер

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Источник:

boxingnews.com.ua

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