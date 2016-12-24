Боксер после спарринга месяц провел в коме

Британский боксер Ник Блэквелл вышел из комы, в которую он попал после спарринга 22 ноября.

Напомним, что Ник Блэквелл в марте этого года был введен в состояние медикаментозной комы, в котором он провел 7 дней, после поражения техническим нокаутом в 12-м раунде от Криса Юбэнка-младшего. Тогда врачи диагностировали у боксера небольшое кровоизлияние в мозг.

После боя с Юбэнком боксерская карьера Блэквелла была завершена, но его все равно тянуло на ринг, и уже 22 ноября он провел спарринг с Хасаном Каркади, в котором он снова получил серьезные повреждения головного мозга.

Четыре последних недели Блэквелл находился в состоянии медикаментозной комы, но, к счастью, выиграл борьбу за жизнь.