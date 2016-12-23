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Боксеры просят отобрать у Дениса Лебедева чемпионский пояс http://www.segodnya.ua/img/article/7825/90_main.1482517814.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/90_tn.1482517814.jpg Мир Чемпион WBA испугался защищать титул в поединке против Мурата Гассиева

Боксеры просят отобрать у Дениса Лебедева чемпионский пояс

Вчера, 20:26

Чемпион WBA испугался защищать титул в поединке против Мурата Гассиева

Денис Лебедев. Фото Twitter
Денис Лебедев. Фото Twitter

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов и временный чемпион кубинец Юньер Дортикос выступили с просьбой к ассоциации лишить россиянина Дениса Лебедева титула "суперчемпиона".

Джилберто Мендоса, президент WBA, заявил, что организация рассмотрит их прошение.

Причиной подобного обращения боксеров послужило поражение Лебедева в поединке против россиянина Мурата Гассиева. Гассиев отнял у Лебедева пояс IBF, тогда как WBA остался у Лебедева.

Перед боем команда Дениса Лебедева попросила не ставить на кон титул, поскольку Гассиев не был официальным претендентом. Лебедев уступил Гассиеву раздельным решением судей.
wba, Денис Лебедев, чемпион мира, IBF

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Источник:

Championat.ru

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