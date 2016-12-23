Боксеры просят отобрать у Дениса Лебедева чемпионский пояс

Чемпион WBA испугался защищать титул в поединке против Мурата Гассиева

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов и временный чемпион кубинец Юньер Дортикос выступили с просьбой к ассоциации лишить россиянина Дениса Лебедева титула "суперчемпиона".

Джилберто Мендоса, президент WBA, заявил, что организация рассмотрит их прошение.

Причиной подобного обращения боксеров послужило поражение Лебедева в поединке против россиянина Мурата Гассиева. Гассиев отнял у Лебедева пояс IBF, тогда как WBA остался у Лебедева.

Перед боем команда Дениса Лебедева попросила не ставить на кон титул, поскольку Гассиев не был официальным претендентом. Лебедев уступил Гассиеву раздельным решением судей.