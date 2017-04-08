Более 100 детей погибли из-за мощных наводнений в Колумбии

8 Апреля 2017, 08:13

Причиной стихийного бедствия стали непрекращающиеся ливневые дожди, из-за которых вышли из берегов реки

На Колумбию обрушилась стихия. Фото: AFP
На Колумбию обрушилась стихия. Фото: AFP

Из-за схода селевого потока в Колумбии погибли 102 ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное управление по рискам катастроф.

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек.

Кроме того, к властям обратились за помощью родственники 127 пропавших без вести. Среди них и три иностранца – граждане Испании, Германии и Эквадора.

Напомним, из-за сильных дождей в ночь на первое апреля вышли из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос. Они вызвали селевой поток, который обрушился на город Мокоа. Его улицы заполнили потоки грязи и огромные валуны. Было нарушено водоснабжение, возникли перебои с электричеством и газом.
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Источник:

РИА Новости

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