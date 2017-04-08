Более 100 детей погибли из-за мощных наводнений в Колумбии

Из-за схода селевого потока в Колумбии погибли 102 ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное управление по рискам катастроф.

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек.

Кроме того, к властям обратились за помощью родственники 127 пропавших без вести. Среди них и три иностранца – граждане Испании, Германии и Эквадора.

Напомним, из-за сильных дождей в ночь на первое апреля вышли из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос. Они вызвали селевой поток, который обрушился на город Мокоа. Его улицы заполнили потоки грязи и огромные валуны. Было нарушено водоснабжение, возникли перебои с электричеством и газом.