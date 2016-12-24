Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Более сотни лыжников требуют от МОК ужесточить наказание за допинг http://www.segodnya.ua/img/article/7827/23_main.1482585747.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/23_tn.1482585747.jpg Мир Мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в спорте

Более сотни лыжников требуют от МОК ужесточить наказание за допинг

Сегодня, 15:22

Мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в спорте

Фото AFP
Фото AFP

Более сотни лыжников из восьми стран подписали письмо с критикой подхода МОК к вопросу борьбы с допингом. Также они обратились с просьбой провести встречи с руководством Международной федерации лыжного спорта (FIS).

- Мы считаем, что мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в нашем спорте, – приводит ESPN текст письма. – Мы хотим увидеть больше проявлений лидерства в этом вопросе со стороны МОК и FIS. Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению.

В числе подписавших обращение оказались известные лыжники из США, Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии и Франции.
допинг, зимние виды спорта, лыжные гонки

Вы сейчас просматриваете новость "Более сотни лыжников требуют от МОК ужесточить наказание за допинг". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с "русским допингом"

Сегодня, 12:22

Известная пловчиха опубликовала в Instagram фото чемодана "Русский допинг"

Мир

Александр Поветкин. Фото vsenabox.ru

Спортивное питание попавшегося на допинге Поветкина направлено на экспертизу

Сегодня, 10:55

Промоутер "Русского Витязя" пытается разобраться, откуда допинг попал в организм боксера

Мир

Александр Поветкин. Фото AFP

СМИ назвали количество запрещенного препарата остарина, обнаруженного в крови Поветкина

Вчера, 21:04

Боксер второй раз за год попался на употреблении допинга

Мир

Фото AFP

Еще одна российская спортсменка дисквалифицирована за допинг

Вчера, 20:44

Анастасия Баздырева наказана двухлетней дисквалификацией

Бокс

Поветкин 17 декабря нокаутировал Дюапа, который вышел на бой неподготовленным

Команда Поветкина запросила проверку допинг-пробы "Б"

Вчера, 16:03

Промоутер Рябинский рассказал, что начал проверять команду на "детекторе лжи"

Мир

Гонок в Тюмене не будет. Фото AFP

Россия лишилась финала Кубка мира по лыжным гонкам

Вчера, 14:43

Соревнования должны были пройти в марте в Тюмене

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.