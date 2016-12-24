Более сотни лыжников требуют от МОК ужесточить наказание за допинг

Мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в спорте

Более сотни лыжников из восьми стран подписали письмо с критикой подхода МОК к вопросу борьбы с допингом. Также они обратились с просьбой провести встречи с руководством Международной федерации лыжного спорта (FIS).

- Мы считаем, что мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в нашем спорте, – приводит ESPN текст письма. – Мы хотим увидеть больше проявлений лидерства в этом вопросе со стороны МОК и FIS. Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению.

В числе подписавших обращение оказались известные лыжники из США, Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии и Франции.