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Болельщики признали Буффона лучшим игроком сборной Италии по итогам 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7854/2_main.1483457780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/2_tn.1483457780.jpg Мир Второе место занял нападающий Андреа Белотти, третье – Леонардо Бонуччи

Болельщики признали Буффона лучшим игроком сборной Италии по итогам 2016 года

Сегодня, 17:35

Второе место занял нападающий Андреа Белотти, третье – Леонардо Бонуччи

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком сборной Италии по итогам прошлого года по версии болельщиков, сообщает Vivoazzurro.

Лауреат получит награду, которая называется "Лазурный мяч".

Буффон по итогам голосования набрал 37 процентов голосов респондентов. Второе место занял нападающий Андреа Белотти, у которого 27 процентов, а тройку лучших замкнул защитник Леонардо Бонуччи (19 % голосов).
футбол, сборная Италии, Джанлуиджи Буффон, Андреа Белотти, Леонардо Бонуччи

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Источник:

Championat.ru

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