Болельщики признали Буффона лучшим игроком сборной Италии по итогам 2016 года
Второе место занял нападающий Андреа Белотти, третье – Леонардо Бонуччи
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком сборной Италии по итогам прошлого года по версии болельщиков, сообщает Vivoazzurro.
Лауреат получит награду, которая называется "Лазурный мяч".
Буффон по итогам голосования набрал 37 процентов голосов респондентов. Второе место занял нападающий Андреа Белотти, у которого 27 процентов, а тройку лучших замкнул защитник Леонардо Бонуччи (19 % голосов).
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