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Больной раком футболист "Атлетика" успешно перенес операцию http://www.segodnya.ua/img/article/7836/15_main.1482849740.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/15_tn.1482849740.jpg Мир Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы

Больной раком футболист "Атлетика" успешно перенес операцию

Вчера, 16:42

Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы

Ерай Альварес. Фото athletic-club.eus
Ерай Альварес. Фото athletic-club.eus

Защитник "Атлетика" Ерай Альварес перенес операцию по поводу рака яичек, информирует официальный сайт клуба из Бильбао. Процедура прошла успешно и не вызвала никаких осложнений.

Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы.

Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена на прошлой неделе в результате медицинских обследований, которые прошел 21-летний Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.

В текущем сезоне Альварес провел за "Атлетик" 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере, в которых получил две желтые карточки.
футбол, чемпионат Испании, Атлетик Бильбао

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Источник:

Championat.ru

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