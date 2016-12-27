Больной раком футболист "Атлетика" успешно перенес операцию

Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы

Защитник "Атлетика" Ерай Альварес перенес операцию по поводу рака яичек, информирует официальный сайт клуба из Бильбао. Процедура прошла успешно и не вызвала никаких осложнений.

Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы.

Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена на прошлой неделе в результате медицинских обследований, которые прошел 21-летний Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.

В текущем сезоне Альварес провел за "Атлетик" 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере, в которых получил две желтые карточки.