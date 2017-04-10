"Большая семерка" обсуждает новые санкции против Сирии и России – Джонсон

Вчера, 18:18

Как сообщалось, Великобритания будет оказывать давление на своих западных партнеров с целью ввести новые санкции против России

Борис Джонсон. Фото: AFP
Борис Джонсон. Фото: AFP

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против сирийских и российских военных деятелей. Об этом сообщает The Associated Press, передает "Украинская правда".

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры стран G7 обсуждают новые санкции в отношении сирийских и российских военных деятелей", – говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет оказывать давление на своих западных партнеров с целью ввести новые санкции против России, если она не оборвет связи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, в субботу Борис Джонсон сообщил, что отменяет свой визит в Москву из-за ситуации в Сирии.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что он не исключает введение новых санкций против России, если предложение получит двухпартийную поддержку.
россия, Великобритания, Сирия, санкции, джонсон

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