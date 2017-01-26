Больше всего вердиктов о нарушениях ЕСПЧ вынес в 2016 году по России

Вчера, 15:47

В суде отмечают также рост общего числа исков по сравнению с предыдущим годом

ЕСПЧ отмечает рост числа исков. Фото: AFP
ЕСПЧ отмечает рост числа исков. Фото: AFP

На рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по состоянию на конец 2016 года находилось 79 750 исков, что заметно больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованном коммюнике суда.

Как отмечается в документе, в 2014 и 2015 годах число подобных дел, наоборот, уменьшалось.

Согласно данным ЕСПЧ, в прошлом году 228 вынесенных вердиктов, в которых подтверждался факт нарушения минимум одной статьи Европейской конвенции по правам человека, касались России. По этому показателю РФ опередила все остальные страны.

На втором месте оказалась Турция (88 вердиктов), на третьем – Румыния (86), на четвертом – Украина (73).

Кроме того, в суде сообщили, что по состоянию на 31 декабря 2016 года большинство исков, находящихся на стадии рассмотрения, были против Украины (22,8%), Турции (15,8%), Венгрии (11,2%), России (9,8%) и Румынии (9,3%). Половина дел рассматриваемых в приоритетном порядке касается Украины.

Напомним, Конституционный суд РФ принял постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.
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Источник:

Интерфакс

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