Борис Джонсон хочет привлечь РФ в западную коалицию по Сирии

Сегодня, 11:13

Дипломат сказал, что взамен Москва должна обязаться прекратить боевые действия на сирийской земле

Борис Джонсон, фото AFP
Борис Джонсон, фото AFP

Россия могла бы присоединиться к сотрудничеству с международной коалицией в Сирии, что позволит ей наладить отношения с американцами. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Корреспондент со ссылкой на Telegrapgh.

По его словам, таким образом борьба с ИГИЛ станет более плодотворна, а Россия сможет сохранить свои стратегические интересы в Сирии. Но для этого, как он отметил, Москва должна взять на себя обязательства прекратить боевые действия на сирийской земле, добиться от правительственных сил Сирии прекращения применения химического оружия, а также добиться политического урегулирования ситуации.

"У них (у России − ред.) все еще есть время встать на правильную сторону", − подытожил Джонсон.

Министр также назвал президента Сирии Башара Асада "архитеррористом" и пообещал, что Великобритания и союзные силы будут собирать доказательства "для обвинения виновных в военных преступлениях".

Напомним, недавно стало известно, что Борис Джонсон отменил запланированный визит в Москву из-за новой эскалации ситуации в Сирии. Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", – сказал он.

В свою очередь в МИД РФ считают, что отмена визита Бориса Джонсона в Москву говорит о фундаментальном непонимании Лондоном происходящего в Сирии.
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