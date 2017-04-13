Боровой о выступлении российского дипломата в ООН: "Похоже не поведение Путина"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков не дипломат, так как дипломат не может себе позволить такие выражение, которые прозвучали в СБ ООН в адрес британского постпреда. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

По его словам, для российской дипломатии подобное поведение не новшество.

"Это новый тип лояльности по отношению к Кремлю и Путину. Достаточно посмотреть на Захарову (спикер МИД РФ Мария Захарова – ред.), которая постоянно в таком же стиле выступает: хамство вперемешку с ложью. Даже давать этому оценку просто противно. Человек малообразованный, дебил. Причем это похоже и на поведение Путина, позволяющего себе фразы на уровне подворотни. Зачем они это делают? Это явная демонстрация некой оси зла. Сафронков никакой не дипломат. Ведь дипломат не может позволить себе такие выражения. Его выступление демонстрирует, что у власти в РФ сейчас чекисты. Это диагноз власти в России", – отметил Боровой.

Он подчеркнул, что в цивилизованном мире дипломаты относятся к собеседнику с уважением, поэтому подобные выпады у них принято не замечать.

Сообщалось, что в сети появилось видео, как на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.