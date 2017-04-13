Боровой объяснил, зачем РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Сегодня, 15:27

Для Кремля выгодно, чтобы нестабильная ситуация на сирийской земле продолжалась, считает эксперт

РФ заинтересована в такой обстановке в Сирии. Фото: AFP
РФ заинтересована в такой обстановке в Сирии. Фото: AFP

России выгодно, чтобы военный конфликт в Сирии продолжался, решая с ее помощью личные вопросы. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

По его словам, Россия использует Сирию, чтобы влиять на остальной мир во время переговоров.

"Ветирование Россией резолюции по Сирии – это, скорее, технологическое решение. Чем хуже – тем лучше. Технология российских властей предусматривает создание провокаций и точек нестабильности везде, где это возможно. И, благодаря таким точкам конфликта, РФ решает свои личные проблемы. Используя Сирию, очень удобно влиять на весь остальной мир, оказывать давление во время переговоров", – сказал Боровой.

Он также добавил, что бандиты, захватившие власть в России, счастливы, что цивилизованные страны до сих пор разговаривают и даже ведут какие-то переговоры с РФ.

Как сообщалось, Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.
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