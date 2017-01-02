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Боровой: При Обаме Путин развязал две войны, Трамп не станет вмешиваться http://www.segodnya.ua/img/article/7852/15_main.1483367623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/15_tn.1483367623.jpg Мир Действующая американская администрация не справилась с Путиным, теперь новый лидер США должен найти другой подход, чтоб договориться с Москвой, считает эксперт

Боровой: При Обаме Путин развязал две войны, Трамп не станет вмешиваться

Сегодня, 16:35

Действующая американская администрация не справилась с Путиным, теперь новый лидер США должен найти другой подход, чтоб договориться с Москвой, считает эксперт

Владимир Путин и Барак Обама. Фото: AFP
Владимир Путин и Барак Обама. Фото: AFP

Действующий президент США Барак Обама не помешал своему российскому коллеге развязать войны в Сирии и Украине, а новый американский лидер Дональд Трамп не будет вмешиваться в дела Москвы, сосредоточившись на внутренних проблемах Америки. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер Константин Боровой.

По его мнению, Обама не справился с Путиным, теперь Трамп должен найти другой подход, чтоб договориться с Москвой.

"Да, Трамп не раз заявлял, что США должны изменить отношения с Россией. Но задача Трампа – попробовать иную политику в отношении Кремля, чем ту, что проводил Обама. Попробовать, как выразился сам Трамп, "договориться с Путиным" – это неплохая идея, хотя все сомневаются, что это удастся. Войны в Украине и Сирии произошли именно при Обаме. Его политика "умиротворения" Путина не сработала. Значит, надо использовать другой инструментарий", – сказал Боровой.

По его мнению, с приходом к власти Трампа США сконцентрируются на решении собственных проблем.

"Конечно, при президенте Трампе США будут решать только собственные проблемы", – добавил оппозиционер.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В ответ на введенные санкции, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США нанес "сокрушительный удар по престижу Америки" и назвала команду Обамы "группой неудачников".
США, Путин, Обама, трамп, Боровой

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