Бойца ММА в Москве расстреляли из пневматического пистолета и избили битой

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности

Неизвестные расстреляли из пневматического пистолета и избили битой известного российского бойца ММА (смешанные единоборства) Расула Мирзаева.

Боец подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу. Отмечается, что нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву. На месте происшествия работает полиция.

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.