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Бойца ММА в Москве расстреляли из пневматического пистолета и избили битой http://www.segodnya.ua/img/article/7849/28_main.1483181673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/28_tn.1483181673.jpg Мир В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности

Бойца ММА в Москве расстреляли из пневматического пистолета и избили битой

Сегодня, 12:51

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности

Расул Мирзаев. Фото vesti.ru
Расул Мирзаев. Фото vesti.ru

Неизвестные расстреляли из пневматического пистолета и избили битой известного российского бойца ММА (смешанные единоборства) Расула Мирзаева.

Боец подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу. Отмечается, что нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву. На месте происшествия работает полиция.

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.
смешанные единоборства

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Источник:

Championat.ru

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