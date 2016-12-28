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Божена Рынска: Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ, я потеряла ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7837/78_main.1482887005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/78_tn.1482887005.jpg Мир Светский обозреватель заявила, что во время травли со стороны журналистов жила в осаде и совершила несколько попыток самоубийства, поэтому не жалеет о сказанном

Божена Рынска: Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ, я потеряла ребенка

Сегодня, 08:46

Светский обозреватель заявила, что во время травли со стороны журналистов жила в осаде и совершила несколько попыток самоубийства, поэтому не жалеет о сказанном

Божена Рынска. Фото: Bozhena Rynska, Facebook
Божена Рынска. Фото: Bozhena Rynska, Facebook

Российская светская журналистка Божена Рынска заявила, что ей "безумно жалко" погибших в авиакатастрофе Ту-154 членов ансамбля Александрова, но и "не думала" жалеть журналистов НТВ и убирать свое сообщение в соцсетях, за которое ее остро критикуют. Об этом она заявила в эфире "Дождя".

По словам Рынской, Facebook не нашел нарушения в ее посте, но счел его "грубым и бестактным" и попросил ограничить к нему доступ. "Я испытывала страшные мучения когда меня травило НТВ год. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу завести после того раза. Это попытки самоубийства. Это осада. Это когда за тобой ездит машина месяц", – подчеркнула она.

Рынска отметила, что хотела "выплеснуть свою ненависть" и ей жалко, что она помогла переключить внимание с вины властей в этой катастрофе. "Я не поддерживаю войну, но я всем сердцем скорблю о погибших там солдатах. Я не понимаю, зачем было отправлять их гибнуть. У них же есть матери, у них дети есть. Мне их очень жаль. Но сотрудники НТВ должны гореть в аду! Я хочу, чтобы каждый нтв-шник знал – я не забыла, я не простила" – подчеркнула журналистка.

Она добавила, что если невозможно наказать негодяев по закону, то она "безусловно рада смерти каждого врага" и при встрече с матерями погибших журналистов могла бы повторить им эти слова. 

"Я сказала бы им, что вы плохие матери, что вы не научили своих детей, что лгать, это дурно. И поэтому ваши дети стали работать в новостях НТВ. Если бы вы научили своих детей не лгать и не травить, они остались бы живы... Учите своих детей не врать. Учите их, что правда и честь дороже трех копеек, которые вам платят на телеканалах, и тогда они, может быть, останутся живы", – подытожила Рынска.

Напомним, после крушения самолета Ту-154 Божена Рынска в Facebook поблагодарила "боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек". Этот пост вызвал критику в российских СМИ, в интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства. Неизвестные наклеили фотографии погибших журналистов НТВ на балкон квартиры Рынской.

Самолет минобороны РФ, на борту которого были российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Всего на борту находились 92 человека.

Комиссия по расследованию причин катастрофы склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения. Некоторые эксперты предположили, что внезапно прерванный полет лайнера может свидетельствовать о взрыве на борту. При этом ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет. Ожидается, что точные причины авиакатастрофы самолета станут известны примерно через две недели.
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Гордон

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